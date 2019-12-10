Bahşi;" Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin hiçbir hak arama imkanı da bulunmuyor"

10.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:29

Memur Sen Elazığ Şubesi, Doğu Türkistan ve Mısır'da olan zulümleri kınadı.



10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Memur Sen Elazığ İl Temsilciliği tarafından basın açıklamasında bulundu. Sendikanın konferans salonunda düzenlenen açıklamaya Memur Sen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, Hak İş Şube Başkanı Kazım Cavlı, şube başkanları ve üyeleri katılarak Doğu Türkistan ve Mısır'da gerçekleştirilen zulümleri kınadı.



ABD'den Rusya'ya Çin'den AB'ye kadar küresel emperyalizm, insanlığa ve özelde İslam dünyasına karşı acımasız bir savaş yürüttüklerini dile getiren Memur Sen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, "Küresel emperyalizm nedeniyle küresel yoksulluk ve açlık büyürken, iç savaşlar ve insani krizler derinleşiyor. Bugün dünyada 66 ülkede savaş ve çatışma yaşanırken ölen her 4 kişiden 3'ünü siviller oluşturuyor. 2018'de savaş ve çatışmalarda 12 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi. BM'nin tespitlerine göre geçen yıl ölen ve yaralanan 24 binden fazla çocuğa karşı ağır hak ihlallerinin nedeni, çocukların savaşçı olarak kullanılması, cinsel şiddete maruz kalması ve hastane ya da okullara saldırılar düzenlenmesidir. Emperyalizmin kurduğu ya da koruduğu terör örgütlerinin saldırıları sonucunda 2018'de 16 bin kişi yaşamını yitirdi. Nitekim PKK/YPG ve IŞİD'in de arkasında bu güçler var. Dünyada açlık, yoksulluk ve savaşlar nedeniyle 70 milyon insan mülteci durumunda yaşıyor"dedi.



Emperyalist paylaşımın en kanlı sahnesinin Suriye'de olduğunu da dile getiren Bahşi, "ABD ve koalisyon güçleri ile Rusya, İran ve Esed rejimi saldırılarıyla kan gölüne dönmüş durumda. Yüzbinlerce kişinin öldüğü, 5 milyon 700 bin kişinin ülkesini terk etmek zorunda kaldığı Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Eylül 2014'ten bu yana 900'ü çocuk ve 700'ü kadın olmak üzere 3 binden fazla sivili katlederken, Rusya, Eylül 2015'ten bugüne yaklaşık 2 bini çocuk en az 7 bin sivili katletti. Esed rejimi ise 2011'den bu yana 173'ü çocuk 14 bin 131 kişiyi işkencelerde öldürdü. 2018'de bin 437'si çocuk 19 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Mısır'da Sisi cuntasının hapishanelerinde her yaştan kadın-erkek binlerce kişi işkence ya da kötü koşullar nedeniyle hayatlarını kaybediyor, sözde yargılamalarla idam ediliyor. Sözde demokrat Batı'nın ikiyüzlülüğü Mısır'da yaşananların dünya kamuoyunda tartışılmasını engelleniyor. Komünist Çin rejimi, İspanyolların Endülüs'te yaptığı fiziki ve kültürel soykırımın benzerini Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur kardeşlerimize karşı gerçekleştiriyor. 28 toplama kampında tutulan 1 milyondan fazla Uygur, ideolojik programlarla kültürel, dini ve etnik yönden asimile ediliyor. Kampların dışında kalanlar ise evlerine yerleştirilen ve birlikte yaşamak zorunda bırakıldıkları Çinli erkekler üzerinden baskı görüyor. İşkence ve idam cezası karşısında Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin hiçbir hak arama imkanı da bulunmuyor" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA