Bahriye ERDENER hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
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Bahriye ERDENER hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Bahriye ERDENER hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Habermetre - Haberler | Toplum

Bahriye ERDENER hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Bahriye ERDENER hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Bağlarbaşı mahallesi sakinlerinden Merhum İbrahim ERDENER'in eşi Muhammer ve Merhum Ahmet ERDENER'in anneleri Bahriye ERDENER hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Bağlarbaşı mahallesinde kılınacak ikindi namazını müteakip aynı yerde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Muhammer ERDENER: 0544 229 29 64

19 Aralık 2021, Pazar

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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