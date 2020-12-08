Bahri Sarıtepe Caddesi Prestij Cadde olacak

İl genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesindeki halk arasında bankalar caddesi olarak bilinen Bahri Sarıtepe Caddesi üzerinde yapacağı çalışma ile Manisa'ya bir prestij cadde daha kazandıracak.

Şehrin ve vatandaşların ihtiyaçları üzerine projeler üreterek bunları hayata geçirmeye devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını merkez dahil 17 ilçede tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi program dahilinde il genelinde yürüttüğü Manisa'nın daha çok yeşil alan kazanmasına yönelik çalışmalarını il merkezinde de sürdürüyor. Kenan Evren Sanayi Sitesi içerisinde Manisa Barosu'nun yanında, Laleli Cumartesi Pazarı'nın üzerinde, Turgutlu Caddesi'nde, Akhisar ring yolunda, Soma'da Maden Şehitleri Caddesi ve Yavuz Selim Caddesi, Kula'da, Selendi'de, Gölmarmara'da 6 Eylül Meydanı ve Atatürk Bulvarı'nda 17 ilçede toplamda 80 bin metrekare peyzaj alanını Manisa'ya kazandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile çalışmalarını başlattığı Bahri Sarıtepe Caddesi'ni de prestij cadde olarak vatandaşların hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, vatandaşların bankalar caddesi olarak bildiği, Bahri Sarıtepe Caddesi üzerinde yapacakları çalışma ile 6 bin 350 metrekare alanı, yeşil alana dönüştürerek Manisa'ya ve vatandaşlara kazandıracaklarını söyledi. Çalışmaların kısa bir süre içinde başlayacağını ifade eden Ali Öztozlu, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak prestij cadde olarak vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydetti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı