Bahri Sarıtepe Caddesi Prestij Cadde olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bahri Sarıtepe Caddesi Prestij Cadde olacak

08.12.2020 13:14 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:19
Bahri Sarıtepe Caddesi Prestij Cadde olacak

İl genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

İl genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesindeki halk arasında bankalar caddesi olarak bilinen Bahri Sarıtepe Caddesi üzerinde yapacağı çalışma ile Manisa'ya bir prestij cadde daha kazandıracak.

Şehrin ve vatandaşların ihtiyaçları üzerine projeler üreterek bunları hayata geçirmeye devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını merkez dahil 17 ilçede tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi program dahilinde il genelinde yürüttüğü Manisa'nın daha çok yeşil alan kazanmasına yönelik çalışmalarını il merkezinde de sürdürüyor. Kenan Evren Sanayi Sitesi içerisinde Manisa Barosu'nun yanında, Laleli Cumartesi Pazarı'nın üzerinde, Turgutlu Caddesi'nde, Akhisar ring yolunda, Soma'da Maden Şehitleri Caddesi ve Yavuz Selim Caddesi, Kula'da, Selendi'de, Gölmarmara'da 6 Eylül Meydanı ve Atatürk Bulvarı'nda 17 ilçede toplamda 80 bin metrekare peyzaj alanını Manisa'ya kazandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile çalışmalarını başlattığı Bahri Sarıtepe Caddesi'ni de prestij cadde olarak vatandaşların hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, vatandaşların bankalar caddesi olarak bildiği, Bahri Sarıtepe Caddesi üzerinde yapacakları çalışma ile 6 bin 350 metrekare alanı, yeşil alana dönüştürerek Manisa'ya ve vatandaşlara kazandıracaklarını söyledi. Çalışmaların kısa bir süre içinde başlayacağını ifade eden Ali Öztozlu, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak prestij cadde olarak vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydetti. - MANİSA

Bahri Sarıtepe Caddesi Prestij Cadde olacak
Bahri Sarıtepe Caddesi Prestij Cadde olacak
Bahri Sarıtepe Caddesi Prestij Cadde olacak
Bahri Sarıtepe Caddesi Prestij Cadde olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddelerine kısıtlama sessizliği hakim oldu
Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddelerine kısıtlama sessizliği hakim oldu
Başkan Kılınç, Atatürk Caddesi esnafını ziyaret etti
Başkan Kılınç, Atatürk Caddesi esnafını ziyaret etti
Ordu'nun sokak ve caddelerinde insan yoğunluğu
Ordu'nun sokak ve caddelerinde insan yoğunluğu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Pınar Altuğ Aras Bulut İynemli
Spor Sörloth Ersun Yanal Sinan Gümüş Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Kaza Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bahri Sarıtepe Caddesi Prestij Cadde olacak - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 13:43:14. #1.14#
title