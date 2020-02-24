Bahri Mahallesi'ne inşa edilecek arıtma tesisinin yeri belirlendi

24.02.2020 18:26 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:26

Malatya'da Bahri Mahallesi'ne inşa edilmesi planlanan atık su arıtma tesisinin yeri tespit edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, yazılı açıklamasında, tesisin inşa edileceği bölgede inceleme yaptıklarını belirtti.

Akçadağ ilçesinde Bahri Mahallesi gibi diğer mahallelerinin de kanalizasyon arıtmasıyla ilgili sorunları olduğunu ifade eden Karataş, şunları kaydetti:

"Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda bölgenin atık su arıtma tesisine ihtiyaç duyduğunu tespit ettik. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda Bahri Mahallemize inşa edeceğimiz atık su arıtma tesisi için yer belirleme işlemlerini tamamladık. Arkadaşlarımız proje çalışmalarını tamamladıktan sonra tesisimizi inşa etmeye başlayacağız."

Karataş, yapılacak tesisin Bahri, Güzyurdu, Mihmanlı ve Yağmurlu mahallelerinin kanalizasyon atıklarını arıtacağını bildirdi.

Kaynak: AA