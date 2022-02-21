Bahreynli yetkili Mossad'ın ülkesinde aktif olduğunu söyledi

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Şeyh Abdullah bin Ahmed Al Halife, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın ülkesinde aktif olduğunu belirtti.

Al Halife, Almanya'da düzenlenen 58. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile katıldığı bir panelde konuştu.

Bahreynli yetkili, "Bahreyn ile İsrail arasında istihbarat alanında iş birliği var. Mossad, Bahreyn'de bulunuyor. Bölgede de var." dedi.

Ülkesi ile İsrail arasındaki güvenlik iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Al Halife, şöyle devam etti:

"Eğer Bahreyn ile İsrail arasındaki bu güvenlik iş birliği daha fazla istikrar ve güvenlik sağlama anlamına geliyorsa, o halde olsun. Eğer bu (iş birliği), masum sivillerin hayatlarını kurtarmak anlamına geliyorsa, o halde olsun. Dolayısıyla Mossad Şefi'nin Bahreyn'e defalarca yaptığı ziyaretler de kamuoyuna açıkça duyuruldu."

Al Halife ayrıca "Güvenlik ve istihbarat iş birliği, Bahreyn ile İsrail arasında devam eden ortaklığımızın bir parçasıdır, devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Tel Aviv ile Manama yönetimleri arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle "ilişkileri normalleştirme anlaşması" imzalanmıştı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 14 Şubat'ta Bahreyn'i ziyaret etmişti. Bennett, Bahreyni ziyaret eden ilk İsrail Başbakanı olmuştu.