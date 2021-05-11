Bahreynli havayolu şirketinden İstanbul'a 14 ay sonra ilk uçuş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bahreynli havayolu şirketinden İstanbul'a 14 ay sonra ilk uçuş

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayreyn'in ulusal havayolu şirketi GulfAir, Korona virüs nedeniyle geçtiğimiz yıl ara verdiği Türkiye uçuşlarına yeniden başladı.

Bayreyn'in ulusal havayolu şirketi GulfAir, Korona virüs nedeniyle geçtiğimiz yıl ara verdiği Türkiye uçuşlarına yeniden başladı. İstanbul Havalimanı'na 14 ay sonra gelen ilk uçak, törenle karşılandı.

Covid-19 nedeniyle geçtiğimiz yıl dünyada birçok ülke korona virüs tedbirleri kapsamında, diğer ülkelerle olan uçuşlarını durdurmuş yada sınırlandırmıştı. Vaka sayılarının takibi ve aşılamaların artmasına bağlı olarak ülkeler bu karalarda zaman zaman güncellemelere gidiyor. Bu kapsamda korona virüs nedeniyle geçtiğimiz yıl İstanbul uçuşlarının durduran Bahreyn'in ulusal havayolu şirketi GulfAir, 14 ay sonra yeniden İstanbul seferlerini başlattı.

İlk sefer anısına apronda iki ülkenin bayrakları açıldı

Uzun bir ara sonrası GF 43 sefer sayılı ilk tarifeli uçuşunu gerçekleştiren havayolu şirketinin Airbus A320 tipi yolcu uçağı, saat 13.30'te İstanbul Havalimanı'na ulaştı. İnişin akabinde terminale yanaşan uçağın kabin ekipleri, havayolu şirketine yeri hizmeti veren TGS(Turkish Ground Services) personelleri tarafından çiçeklerle karşılandı. Havayolu şirketinin kabin ekipleri ilk uçuşun anısına aprona inerek uçağın önünde Türkiye ve Bahreyn bayrakları açtı.

Yeniden uçuşlarını başlatan havayolu şirketi, Salı ve Cumartesi günleri olmak üzere İstanbul Havalimanı'na haftada iki gün karşılıklı olarak sefer düzenleyecek. - İSTANBUL

Bahreynli havayolu şirketinden İstanbul'a 14 ay sonra ilk uçuş
Bahreynli havayolu şirketinden İstanbul'a 14 ay sonra ilk uçuş
Bahreynli havayolu şirketinden İstanbul'a 14 ay sonra ilk uçuş
Bahreynli havayolu şirketinden İstanbul'a 14 ay sonra ilk uçuş
Bahreynli havayolu şirketinden İstanbul'a 14 ay sonra ilk uçuş
Bahreynli havayolu şirketinden İstanbul'a 14 ay sonra ilk uçuş
Bahreynli havayolu şirketinden İstanbul'a 14 ay sonra ilk uçuş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hadise Pınar Altuğ Burak Sergen Hakan Sabancı
Spor Ali Koç Muslera Yılmaz Vural Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bahreynli havayolu şirketinden İstanbul'a 14 ay sonra ilk uçuş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 15:50:02. #1.16#

title