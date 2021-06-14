Bahreyn, yeni İsrail hükümetini tebrik etti
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Bahreyn, yeni İsrail hükümetini tebrik etti

Bahreyn, yeni İsrail hükümetini tebrik etti
Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel

Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed bin İsa Al Halife, yeni kurulan İsrail hükümetine tebrik mesajı gönderdi.

Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed bin İsa Al Halife, yeni kurulan İsrail hükümetine tebrik mesajı gönderdi.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre Veliaht Prens Selman, Yair Lapid ve Naftali Bennett'i yeni hükümeti kurmalarından ötürü tebrik etti.

Veliaht Prens, mesajında yeni hükümete görevinde başarılar dileyerek, hükümetin bölgede ve dünyada barış, istikrar ve kalkınmanın temellerini güçlendirmesini temenni etti.

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) sonra hükümetin kurulmasından dolayı İsrail'i tebrik eden ikinci Arap ülkesi oldu.

BAE Dışişleri Bakanlığı da Twitter hesabından yeni kurulan İsrail hükümeti için tebrik mesajı yayımlamıştı.

İsrail'de Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina lideri Naftali Bennett öncülüğünde kurulan koalisyon hükümeti, dün akşam Mecliste yapılan oylamada güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

Lapid-Bennett koalisyonunun güvenoyu almasıyla Binyamin Netanyahu, 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin girişimleriyle 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da BAE ve Bahreyn ile İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmaları imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran

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