Bahreyn Vifak Ulusal Derneğinden normalleşme anlaşmasına tepki Açıklaması
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Bahreyn Vifak Ulusal Derneğinden normalleşme anlaşmasına tepki Açıklaması

Bahreyn'de en büyük muhalif kanat Vifak Ulusal Derneği, ülkedeki kraliyet rejiminin İsrail ile normalleşme anlaşması yapacak bir meşruiyete sahip olmadığını açıkladı.

Bahreyn Vifak Ulusal Derneğinden normalleşme anlaşmasına tepki Açıklaması
12.09.2020 01:33 | Son Güncelleme: 12.09.2020 01:36

Bahreyn'de en büyük muhalif kanat Vifak Ulusal Derneği, ülkedeki kraliyet rejiminin İsrail ile normalleşme anlaşması yapacak bir meşruiyete sahip olmadığını açıkladı.

Derneğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bahreyn rejimi siyonistlerle bir anlaşma yapma meşruiyetine malik değildir. İşgalci siyonist oluşum da gayrimeşrudur." ifadeleri kullanıldı.

"Manama ile Tel Aviv arasındaki anlaşma İslam'a ve Araplığa ihanettir" denilen açıklamada, söz konusu anlaşmanın İslami, Arabi ve ulusal icmanın dışına çıkmak anlamına geldiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahreyn rejiminin normalleşme anlaşmasını yapma meşruiyeti yoktur. Siyasi, toplumsal, dini ve düşünsel olarak tüm unsurlarıyla Bahreyn halkı Filistin'e bağlılık konusunda birlik halindedir. Tümüyle siyonist varlığı reddetmektedir ve Filistin'in yanında yer almaktadır. Normalleşme Bahreyn halkının iradesine karşı açıkça zıttır. Filistin işgalini reddetmek konusundaki ilkesel inancına karşı bir darbedir ve terörist siyonizmle tam bir uyum içinde olmak demektir."

Kaynak: AA

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