Bahreyn Veliaht Prensi, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ülkesine ziyaret davetini yineledi

Bahreyn Veliaht Prens Selman bin Hamed bin İsa Al Halife, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ülkesini ziyaret etmesi davetini yineledi.

Bahreyn Veliaht Prens Selman bin Hamed bin İsa Al Halife, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ülkesini ziyaret etmesi davetini yineledi.

Bahreyn resmi haber ajansının (BNA) haberine göre, Bahreyn Veliaht Prensi Al Halife ile İsrail Başbakanı Netanyahu telefonda görüştü.

Görüşmede taraflar, bölge ülkelerinin İran nükleer dosyası ile ilgili herhangi bir müzakereye katılmalarının önemi ve bu müzakerelerin bölgedeki güvenlik ve istikrarın temellerini sağlamlaştırmada rol oynayacağı için geniş konuları içermesi gerektiği vurguladı.

Al Halife ile Netanyahu görüşmede ayrıca iki ülkedeki sağlık sektörünün desteklenmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunacak alanlarda ortak yatırım fırsatlarını da ele aldı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Al Halife'nin Başbakan Netanyahu'ya Bahreyn'i ziyaret etme davetini yinelediği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının durumuna göre Netanyahu'nun ilk fırsatta ülkeyi ziyaret etmesi konusunda anlaştıkları belirtildi.

Açıklamada ayrıca Al Halife'nin Netanyahu'ya Manama'nın başka ülkelerin katılımıyla İsrail'de kurulması planlanan aşı fabrikasına yatırım yapma olasılığı ile ilgilendiklerini ilettiği aktarıldı.

İsrail kaynaklarına göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, İran ile 2015 yılında imzalanan ancak eski Başkan Donald Trump yönetiminin çekildiği nükleer anlaşmaya dönmek için müzakereler başlatmaya çalışıyor. Ancak Biden yönetimi müzakereleri Tahran'ın füze programını ve bölge ülkelerine müdahalelerini kapsayacak şekilde genişletmek istiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'e yapmayı planladığı resmi ziyaretleri ertelemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak