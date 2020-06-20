Bahreyn ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı
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Bahreyn ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Bahreyn'de 59'a, Katar'da 94'e yükselirken Lübnan'da vaka sayısı arttı.

Bahreyn ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı
20.06.2020 19:35 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:22

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Bahreyn'de 59'a, Katar'da 94'e yükselirken Lübnan'da vaka sayısı arttı.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 59'a yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 20 bin 916'ya çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 15 bin 287 olduğu ifade edildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 94'e yükseldiği aktarıldı. Ülkede 1026 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve vaka sayısının 86 bin 488'e çıktığı belirtildi. Tedavisi tamamlanan 1354 kişinin taburcu edildiği ifade edilen açıklamada, toplamda 66 bin 763 kişinin hastalığı atlattığı kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 26 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu, böylece vaka sayısının 1536'ya çıktığını bildirdi. Bakanlık ayrıca hastalardan 62'sinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 1006'ya ulaştığını aktardı.

Lübnan'da son verilere göre Kovid-19 nedeniyle 32 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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