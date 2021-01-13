Bahreyn ve ABD'nin ortaklaşa düzenlediği "Ateşten Yumruk" adlı askeri tatbikat sona erdi

Bahreyn ve ABD ordularının katılımıyla ortaklaşa düzenlenen "Ateşten Yumruk" adlı askeri tatbikatın tamamlandığı belirtildi.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, üç gün önce başlayan tatbikatta "savunma sanayisindeki son teknolojilerin askeri alanda kullanıldığı" belirtildi.

Tatbikata ilişkin konum ve katılım bilgilerine yer verilmeyen haberde, söz konusu organizasyon yoluyla "tecrübe paylaşımı ve becerilerin geliştirildiği" ifade edildi.

Başkent Manama'nın doğusundaki El-Cufeyr bölgesi, faaliyet alanı Körfez bölgesi, Umman Körfezi, Arap Denizi, Aden Körfezi ve Kızıldeniz olan 5. ABD Filosu'na ev sahipliği yapıyor.

Bölgede son zamanlarda, ABD ve Körfez ülkeleri, İran'ı Körfez'deki petrol gemilerine ve deniz taşımacılığına saldırılar düzenlemekle suçlarken, bu iddiaları kabul etmeyen İran ise Körfez ülkelerine saldırmazlık anlaşması imzalamayı öneriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak