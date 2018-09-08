Bahreyn, Vatandaşlarını Irak'ı Terk Etmeye Çağırdı

Bahreyn Krallığı, Basra kentindeki olaylı gösterilerin şiddetlenmesi üzerine Irak'taki vatandaşlarını ülkeyi derhal terk etmeye çağırdı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kardeş Irak Cumhuriyeti'nde meydana gelen gelişmelerden dolayı, Irak topraklarında bulunan Bahreyn vatandaşlarının can güvenliğini korumak için derhal bu ülkeyi terk etmeye çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Ağırlıklı olarak Şiilerin bulunduğu ve iki aydır içme suyunun ve elektriğin bulunmamasının yanı sıra yolsuzluklara sahne olan Basra kentinde son bir hafta içerisinde 10'dan fazla kişi hayatını kaybetti, 100'e yakın kişi de yaralandı.

Öte yandan, göstericiler dün birçok siyasi parti binasını ateşe verdi. Ardından kentte bulunan İran Başkonsolosluğu da ateşe verilerek binadaki İran bayrağının yerine Irak bayrağı asıldı. - ERBİL