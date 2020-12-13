Bahreyn, Sinopharm'ın Covid-19 aşısının kullanımını onayladı
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Bahreyn, Sinopharm'ın Covid-19 aşısının kullanımını onayladı

13.12.2020 19:52 | Son Güncelleme: 13.12.2020 19:56
Bahreyn, Sinopharm'ın Covid-19 aşısının kullanımını onayladı

Bahreyn Ulusal Sağlık Düzenleme Kurumu, Çin ilaç şirketi Sinopharm tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının kullanımını onayladı.

Bahreyn Ulusal Sağlık Düzenleme Kurumu, Çin ilaç şirketi Sinopharm tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının kullanımını onayladı.

Korona virüs salgını tüm dünyada etkisini arttırırken, birçok ülkeden aşı haberleri gelmeye devam ediyor. Bahreyn Ulusal Sağlık Düzenleme Kurumu, Çinli ilaç şirketi Sinopharm tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının kullanımını onayladı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, aşının onaylama ve kullanım kararının klinik araştırma verilerinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesinden sonra verildiği belirtildi.

Kurum tarafından yayınlanan raporda, "Aşının faz 3 klinik deneylerinde 42 bin 299 gönüllü üzerinde yapılan testlerin ardından yüzde 86 etkinlik oranı, nötralize edici antikorun yüzde 99 serokonversiyon oranı ve orta şiddetli COVID-19 vakalarının önlenmesinde yüzde 100 etkinlik gösterdiği verileri elde edildi" denildi.

Sinopharm'ın geliştirdiği Covid-19 aşısının 3. aşama klinik denemelerine Ağustos ayında katılan Bahreyn, Kasım ayında Sinopharm aşısının Covid-19 hastalarıyla temas halindeki sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde acil kullanımına izin vermişti.

Bahreyn'de toplam vaka sayısı 88 bin 965'e, toplam can kaybı ise 348'e yükseldi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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