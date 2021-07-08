Bahreyn Sağlık Bakanı'ndan ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilere övgü

Bahreyn Sağlık Bakanı Faika Binti Said es-Salih, Türkiye ile Bahreyn arasındaki ilişkilerden övgüyle söz etti.

Bahreyn Sağlık Bakanı Faika Binti Said es-Salih, Türkiye ile Bahreyn arasındaki ilişkilerden övgüyle söz etti.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, Bakan Salih, Türkiye'nin Manama Büyükelçisi Esin Çakıl'ı kabul etti.

"Bahreyn ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilerden" övgüyle bahseden Salih, bu ilişkilerin her alanda tanık olduğu gelişme ve büyümeden duyduğu gurur ve takdiri dile getirdi.

Büyükelçi Çakıl da iki ülke arasındaki iyi ilişkilere övgüde bulundu.

Görüşmede, sağlık hizmetleri alanındaki ikili iş birliği süreci ve bağları güçlendirmenin yolları ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer