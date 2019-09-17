Bahreyn Patriot füzeleri için ABD ile anlaştı

Bahreyn Patriot füzeleri için ABD ile anlaştı

Körfez ülkelerinden Bahreyn, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yaptığı anlaşma sonrası Patriot füzeleri satın alma konusunda anlaştığını duyurdu. Bahreyn, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Hava Savunma Sistemleri'nin potansiyel alıcıları arasında yer alıyordu

17.09.2019 08:45
Bahreyn Patriot füzeleri için ABD ile anlaştı

Körfez ülkelerinden Bahreyn, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Patriot füzeleri satın alma konusunda anlaştığını duyurdu. Bahreyn, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Hava Savunma Sistemlerinin potansiyel alıcıları arasında yer alıyordu.


Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştiren Bahreyn Prensi Salman bin Hamad Halife, pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkesinin ilk kez Patriot füzeleri alacağını ve söz konusu anlaşmanın imzalandığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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