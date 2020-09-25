Bahreyn Kralı: "Normalleşme anlaşması Filistinlilere barış sağlayacak"
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Bahreyn Kralı: "Normalleşme anlaşması Filistinlilere barış sağlayacak"

25.09.2020 11:53 | Son Güncelleme: 25.09.2020 11:57
Bahreyn Kralı:

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'nda konuşan Bahreyn Kralı Hamed bin İsa El-Halife "İsrail ile yaptığımız normalleşme anlaşması Filistinlere barış sağlamak ve İsrail'in ilhak planlarını durdurulmak için yapıldı" ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'nda konuşan Bahreyn Kralı Hamed bin İsa El-Halife "İsrail ile yaptığımız normalleşme anlaşması Filistinlere barış sağlamak ve İsrail'in ilhak planlarını durdurulmak için yapıldı" ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul toplantıları video mesaj yoluyla devam ediyor. Toplantıda konuşan Bahreyn Kralı Hamed Bin İsa El-Halife, Filistin ve İsrail arasında olan gerginlik azaltmak için çalıştıklarını söyledi.

El-Halife, İsrail'in Beyaz Saray'da Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile imzaladığı normalleşme anlaşmasının Filistinlere barış sağlanması ve İsrail'in ilhak planlarını durdurulmasının yanı sıra bölge ülkeleri arasında iyi ilişkilerin sağlanmasına yardımcı olacağını vurguladı.

El-Halife "Bölgenin güvenliği ve istikrarına karşı hassasız. İsrail ile ilişkiler kurarak bütün bölgesel meselelerin medeni bir şekilde çözülebileceğini gösterdik" ifadelerini sözlerine ekledi. Birleşmiş Milletler 'in bölgedeki problemlerin çözümündeki rolünü öven El-Halife, yetkililere seslenerek çatışma bölgelerinde ateşkes uygulaması çağrısı yaptı.

Korona virüs salgınına değinen ise El-Halife "Korona nedeniyle uluslararası toplum zor bir dönemden geçiyor. Zorluklar ve tehlikelerden çıkabilmek için bütün ülkelerle işbirliği yaparak çalışmalıyız. Her türlü İşbirliği ve dayanışmaya hazırız "diye konuştu. - MANAMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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