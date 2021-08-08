Bahreyn Kralı, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile bölgesel barışı görüştü
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Bahreyn Kralı, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile bölgesel barışı görüştü

Bahreyn Kralı, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile bölgesel barışı görüştü
Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi kabul etti.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi kabul etti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Şukri, resmi temaslarda bulunmak üzere Bahreyn'in başkenti Manama'yı ziyaret etti.

Bahreyn Kralı Al Halife, Mısırlı bakanı kabul ederek, bölgesel meseleleri masaya yatırdı. Görüşmede bölgedeki krizlere siyasi çözümler ve barış yolları ele alındı.

Kral Al Halife, Mısır ile aralarındaki tarihi ilişkilerden, bölgesel sorunların aşılmasındaki iş birliği vizyonundan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Şukri de ülkesinin Bahreyn ile bölgesel gelişmeler karşısındaki iş birliği ve koordinasyona önem verdiğini ifade etti.

Bakan ayrıca Kral'a, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yazılı mesajını iletti. Mesajda Sisi'nin Kral Al Halife'yi Mısır'a davet ettiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran

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