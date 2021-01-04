Bahreyn Kralı, KİK Zirvesi'ne katılmayacak
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Bahreyn Kralı, KİK Zirvesi'ne katılmayacak

04.01.2021 22:45 | Son Güncelleme: 04.01.2021 22:48
Bahreyn Kralı, KİK Zirvesi'ne katılmayacak

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin yarın yapılacak 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne katılmayacağı, Bahreyn heyetine Veliaht Prens Selman bin Hamed bin İsa Al Halife'nin başkanlık edeceği duyuruldu.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin yarın yapılacak 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne katılmayacağı, Bahreyn heyetine Veliaht Prens Selman bin Hamed bin İsa Al Halife'nin başkanlık edeceği duyuruldu.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek 41. KİK Zirvesi'ne Kral Hamed'e vekaleten Veliaht Prens ve Başbakan Selman bin Hamed katılacak.

Zirveye, Umman ve Bahreyn liderler düzeyinde katılmıyor

Umman da yarınki KİK Zirvesi'ne Başbakan Yardımcısı düzeyinde katılacağını duyurmuştu.

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan haberde, KİK Zirvesi'ne katılacak heyete Sultan Heysem bin Tarık'a vekaleten Başbakan Yardımcısı Fahd bin Mahmud Al Said'in liderlik edeceği belirtilmişti.

Umman'dan sonra Bahreyn de zirvede lider seviyesinde değil daha alt düzeyde temsil edilecek ikinci ülke oldu.

Kuveyt ise Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın KİK Zirvesi'ne katılacağını duyurmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ise zirvedeki temsil seviyesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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