Bahreyn, Kovid-19 nedeniyle İran'daki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı Bahreyn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlarını tahliye etmek için 4 yıl aradan sonra ilk defa İran'a sefer düzenledi.

Bahreyn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlarını tahliye etmek için 4 yıl aradan sonra ilk defa İran'a sefer düzenledi.

Bahreyn ulusal havayolu şirketi Gulf Air, internet sayfasından yaptığı açıklamada, İran'daki Bahreyn vatandaşlarının tahliyesi için ilk uçuşun gerçekleştirildiğini duyurdu.

Açıklamada, yurt dışındaki Bahreynlilerin ülkeye dönmesi için sefer düzenlenmeye devam edildiği kaydedildi.

Söz konusu uçuş, 4 yıl aradan sonra İran'a gerçekleştirilen ilk doğrudan uçuş olma özelliği taşıyor.

Manama yönetimi 2016'da, İran'ı, ülkenin içişlerine karışmakla suçlamış ve bu ülkeye olan doğrudan uçuşları askıya almıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi 4 Mart'ta, Bahreyn'in İran'a ziyaret amacıyla gelen 1300 vatandaşını almak istemediğini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA