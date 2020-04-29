Bahreyn Kovid-19 nedeniyle 3 bin 800'ü aşkın vatandaşını tahliye etti
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Bahreyn Kovid-19 nedeniyle 3 bin 800'ü aşkın vatandaşını tahliye etti

Bahreyn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 ülkeden 3 bin 800'den fazla vatandaşını tahliye etti.

Bahreyn Kovid-19 nedeniyle 3 bin 800'ü aşkın vatandaşını tahliye etti
29.04.2020 06:22 | Son Güncelleme: 29.04.2020 06:22

Bahreyn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 ülkeden 3 bin 800'den fazla vatandaşını tahliye etti.

Bahreyn haber ajansı BNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakan Vekili Rana Bint İsa Al Halife, düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Umman, Ürdün, Mısır, Rusya, Türkiye, Pakistan ve İran'dan 3 bin 800'ü aşkın vatandaşın tahliye edildiğini söyledi.

Al Halife, vatanlarına dönmek isteyenler için tahliye işlemlerinin mayıs ortasına kadar devam edeceğini kaydetti.

Öte yandan Irak'ta sokağa çıkma yasağının süresi 1 saat uzatıldı.

Sokağa çıkma yasağının 21 Nisan'dan itibaren hafifletilmesiyle birlikte Kovid-19 vakalarında artış görülmesi ilgili kurumları harekete geçirdi.

Sağlık ve Ulusal Güvenlik Yüksek Komitesi, yerel saatle 19.00-06.00 saatleri arasında uygulanan yasağın 18.00-06.00 saatlerine çekileceğini duyurdu.

Komite, alınan karara uymayanların 10 bin (yaklaşık 8 dolar) ila 100 bin dinar (85 dolar) arasında para cezasına çarptırılacağını kaydetti.

Irak Sağlık Bakanlığı son olarak, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 90, vaka sayısını ise 1928 olarak açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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