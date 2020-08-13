Bahreyn İsrail ile yaptığı anlaşmadan dolayı BAE'yi tebrik etti Bahreyn, İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşması dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) tebrik etti.

Bahreyn, İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşması dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bahreyn, Filistin topraklarının ilhakını durduran bir anlaşma yapması ve Orta Doğu'da barış fırsatlarını sağlamlaştıran adımlar atması dolayısıyla BAE'yi tebrik ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail-BAE normalleşme anlaşmasının "tarihi bir adım" olarak değerlendirildiği açıklamada, bu adımın bölgede barış ve istikrarın güçlenmesine katkı sunacağı iddia edildi.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin bu anlaşma için sarf ettiği çabalardan övgüyle söz edildi.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş da ülkesinin ABD'nin ara buluculuğunda İsrail ile normalleşme adımını "iki devletli çözüm şansını korumak" için attığını savunmuştu.

Filistin Yönetimi ise BAE'nin İsrail ile anlaşmasını, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanet olarak değerlendirerek, tepki göstermişti.

Hamas, Fetih, İslami Cihad hareketleri ile Filistin Halk Kurtuluş Cephesi de anlaşmaya tepkilerini ortaya koymuştu.

Trump anlaşmayı duyurdu, İsrail ve BAE doğruladı

İsrail ile BAE'nin ilişkilerini "tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını önce ABD Başkanı Donald Trump duyurdu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İyi muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, İsrail ve BAE arasında yapılan anlaşmaya ilişkin ortak açıklamayı da paylaştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün" değerlendirmesi yaptı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edildi.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA