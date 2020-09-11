Bahreyn, İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulacağını açıkladı
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Bahreyn, İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulacağını açıkladı

Bahreyn, ABD'nin gözetiminde İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulması için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Bahreyn, İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulacağını açıkladı
11.09.2020 21:49 | Son Güncelleme: 11.09.2020 21:49

Bahreyn, ABD'nin gözetiminde İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulması için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Bahreyn haber ajansı BNA'nın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haberde, "İsrail ve Bahreyn arasında tam anlamıyla diplomatik ilişkiler kurulması konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Trump'ın Bahreyn'i, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılacak normalleşme anlaşması imza törenine katılmaya davet ettiği belirtildi.

Bahreyn Kralı Hamad'ın ise daveti kabul ederek, Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani'yi görevlendirdiği ifade edildi.

Kral Hamad, "uluslararası hukuk ve iki devletli çözüm temelinde, adil ve kapsamlı bir barışa ihtiyaç duyulduğunu" vurguladı.

Bahreyn, 1979'da Mısır'ın, 1994'te Ürdün'ün ve 13 Ağustos'ta BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA

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