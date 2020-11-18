- Bahreyn, İsrail'de büyükelçiliğini açacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Bahreyn, İsrail'de büyükelçiliğini açacak

18.11.2020 16:56 | Son Güncelleme: 18.11.2020 17:07

- Bahreyn, İsrail'de büyükelçiliğini açacak Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid Ez-Zeyani, Bahreyn'in İsrail'de büyükelçiliği yakından açılacağını duyurdu.

- Bahreyn, İsrail'de büyükelçiliğini açacak

TEL AVİV - Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid Ez-Zeyani, Bahreyn'in İsrail'de büyükelçiliği yakından açılacağını duyurdu.

İsrail ve Bahreyn arasında normalleşme kapsamında bugün İsrail'e ziyaret eden Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid Ez-Zeyani, Bahreyn'in İsrail'de büyükelçilik açma planını duyurdu. Bahreyn heyetinin gelmesinin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında açıklama yapan Ez-Zeyani, "İsrail'de Bahreyn büyükelçiliği açmak için gerekli prosedürleri başlattık "dedi.

İsrail ise Bahreyn'in başkenti Manama'da büyükelçiliğini açmak için onay aldığını da duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, "İsrail bu yıl sonunda Bahreyn'de büyükelçiliğini açmaya umuyor. İsrail'deki Bahreyn Büyükelçiliği de yıl sonunda açılacak. Görüşmelerimizde büyükelçiliklerin en kısa zamanda açılmalarına karar verdik " ifadelerini kullandı.

Bahreyn heyetinin ziyareti "tarihi ziyaret olarak " adlandıran Aşkenazi, "Son birkaç ayda büyük ve pozitif bölgesel gelişmeler oldu. Bahreyn heyetinin ziyareti İsrail'in hayal ettiği barışın sembolü" diye konuştu. Aşkenazi, Bahreyn ile ekonomik işbirliği güçlendirmek için İsrailli diplomatlara talimatını verdiğini da vurguladı.

Öte yandan, İsrail ile Bahreyn arasındaki ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" 15 Eylül tarihinde ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray'da imzalanmıştı.

- Bahreyn, İsrail'de büyükelçiliğini açacak
- Bahreyn, İsrail'de büyükelçiliğini açacak
- Bahreyn, İsrail'de büyükelçiliğini açacak
- Bahreyn, İsrail'de büyükelçiliğini açacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Mustafa Sarıgül: Türkiye Değişim Hareketi, Türkiye'nin önüne yeni yol açacak
Mustafa Sarıgül: Türkiye Değişim Hareketi, Türkiye'nin önüne yeni yol açacak
Son dakika! Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyani, 18 Kasım'da İsrail'i ziyaret edecek
Son dakika! Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyani, 18 Kasım'da İsrail'i ziyaret edecek
Bahreyn Kralı, Veliaht Prens Selman bin Hamad Al Halife'yi başbakan olarak atadı
Bahreyn Kralı, Veliaht Prens Selman bin Hamad Al Halife'yi başbakan olarak atadı

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ İlham Aliyev Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Şener Şen Aydemir Akbaş Mustafa Topaloğlu
Spor Arda Turan Ozan Tufan Caner Erkin Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Medya Kasım Kabine İçişleri Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Bahreyn, İsrail'de büyükelçiliğini açacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 17:07:51. #1.15#
title