Bahreyn, insan hakları ihlallerine ilişkin Avrupa Parlamentosunun kararını kınadı
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Bahreyn, insan hakları ihlallerine ilişkin Avrupa Parlamentosunun kararını kınadı

12.03.2021 00:33 | Son Güncelleme: 12.03.2021 00:44
Bahreyn, insan hakları ihlallerine ilişkin Avrupa Parlamentosunun kararını kınadı

Bahreyn, Avrupa Parlamentosunun (AP), ülkedeki insan hakları ihlalleri hakkında kabul ettiği karara tepki gösterdi.

Bahreyn, Avrupa Parlamentosunun (AP), ülkedeki insan hakları ihlalleri hakkında kabul ettiği karara tepki gösterdi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, AP'nin Bahreyn'deki insan hakları ihlallerine ilişkin kararı kınadı.

Açıklamada, kararın Bahreyn'in "itibarını sarsmaya yönelik yanlış bilgilere dayandığı ve hatalarla dolu olduğu" belirtilerek, Bahreyn yetkilileriyle iletişime geçmeden alınan karardan "şaşkınlık duyulduğu" ifade edildi.

Bahreyn'in "insan hakları konusunda kaydettiği ilerlemenin göz ardı edildiği" kaydedilen açıklamada, karardan "derin üzüntü duyulduğu" vurgulandı.

AP'den Bahreyn'in insan hakları ihlallerine yönelik karar

AP kabul ettiği kararla, Bahreyn'den insan hakları ihlalleri için tazminat ödemesini ve tüm idam cezalarını gözden geçirmesini istedi.

Kararda, Bahreyn'in idam cezaları ve işkence gibi insan hakları ihlalleri yaptığı, insan hakları savunucularının baskıya maruz kaldığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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