Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepkiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepkiler

Fas'taki Tevhid ve Islah Hareketi Başkanı Abdurrahim Şeyhi, Bahreyn ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını "Filistinlilere ihanet" olarak nitelendirdi.

Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepkiler
12.09.2020 04:17 | Son Güncelleme: 12.09.2020 04:20

Fas'taki Tevhid ve Islah Hareketi Başkanı Abdurrahim Şeyhi, Bahreyn ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını "Filistinlilere ihanet" olarak nitelendirdi.

Şeyhi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşmanın Filistinlilere karşı ihanet, şehitleri ve esirleri sırtından vurmak olduğunu kaydetti.

Filistinlilerin yüzyılın anlaşmasına karşı direniş için birleştikleri bir zamanlamaya dikkati çeken Şeyhi, bazı devletlerin geri dönerek böyle hassas bir dönemde onlara ihanet ettiklerini belirtti.

Şeyhi, Bahreyn ve daha önceden de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD Başkanı Donald Trump'a ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya önlerindeki zorlu seçim dönemlerinde bedelsiz hizmet ettiklerini vurguladı.

Normalleşme anlaşmalarının rejimlerin anlaşması olarak kalacağını belirten Şeyhi, Bahreyn ve BAE halklarının bu adımı kesinlikle reddetmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Ürdün

Ürdün, İsrail ile tüm barış anlaşmaları ve Bahreyn ilişkilerindeki normalleşmenin etkisinin Tel Aviv'in yapacaklarına bağlı olduğunu açıkladı.

Son normalleşme anlaşmasına ilişkin Ürdün'ün yaptığı ilk yorum Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi'den geldi.

Safadi, "İşgal olduğu gibi kalır, İsrail barış sürecinin dayandığı temelleri yıkıp toprakları ilhaka, yerleşimlerin inşa ve genişletilmesine ve Mescid-i Aksa'ya karşı ihlallere devam ederse çatışma tırmanacak ve derinleşecektir. Bölge halklarının kabul ettiği, bölgesel ve uluslararası zorunluluk olan adil bir barışı bölge kesinlikle göremeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Alişan Müge Anlı Acun Ilıcalı Çağatay Ulusoy
Spor Erol Bulut Tamer Tuna Fatih Terim Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Eylül Fransa Antalya Hırsızlık
Şu an buradasınız: Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepkiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 04:21:12. #1.15#
title