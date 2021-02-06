Bahreyn'in başkenti Manama'da iki patlayıcı etkisiz hale getirildi
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Bahreyn'in başkenti Manama'da iki patlayıcı etkisiz hale getirildi

06.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 06.02.2021 18:12
Bahreyn'in başkenti Manama'da iki patlayıcı etkisiz hale getirildi

Bahreyn'in başkenti Manama'da iki patlayıcının etkisiz hale getirildiği ve bazı şüphelilerin gözaltına alındığı açıklandı.

Bahreyn'in başkenti Manama'da iki patlayıcının etkisiz hale getirildiği ve bazı şüphelilerin gözaltına alındığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin, ulusal istihbarat biriminin iş birliğiyle iki terör eylemini engellediği belirtildi.

Eylemlerle Manama'da bir ulusal bankaya ait iki bankamatiğin patlatılmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, imha ekiplerinin, çarşamba sabahı iki bölgede farklı saatlerde yerleştirilen patlayıcıları etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Arama ve soruşturma çalışmalarının bazı şüphelilerin gözaltına alınmasıyla sonuçlandığı ifade edilen açıklamada, gözaltına alınan kişilerin savcılığa sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada, gözaltına alınanlarla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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