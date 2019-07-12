Bahreyn'in Bağdat Büyükelçisi Irak'a döndü

Geçtiğimiz ay bir grup gösterici tarafından binası basılarak bayrağı indirilen Bahreyn'in Bağdat Büyükelçisi Salah el-Malik Bağdat'a geri döndü.

Irak basını, geçen ay Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen çalıştayı protesto eden Iraklıların başkent Bağdat'taki Bahreyn Büyükelçiliği binası önünde toplanarak binayı basması ve Bahreyn bayrağını indirmesi ardından Bağdat'ı terk eden Büyükelçi Salah el-Maliki'nin yeniden Bağdat'ta görevine döndüğünü aktardı.

ABD'nin Filistin'e 50 milyar dolarlık yatırımı öngören İsrail-Filistin barış planının görüşüldüğü Bahreyn'de Bahreyn Dışişleri Bakanının "İsrail ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz" sözleri üzerine düzenlenen protesto gösterileri ardından Irak, olayla bağlantısı olan 54 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. - BAĞDAT

Kaynak: İHA