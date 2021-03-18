Bahreyn'in 6 ülke ile gerçekleştirdiği "Çöl Bayrağı" tatbikatı sona erdi

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Ez-Zafra Askeri Hava Üssü'nde 6 ülke ile ortaklaşa gerçekleştirilen "Çöl Bayrağı" hava tatbikatının sona erdiğini duyurdu.

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Ez-Zafra Askeri Hava Üssü'nde 6 ülke ile ortaklaşa gerçekleştirilen "Çöl Bayrağı" hava tatbikatının sona erdiğini duyurdu.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan haberde, Bahreyn, BAE, Suudi Arabistan, ABD, Fransa, Hindistan ve Güney Kore'nin katılımıyla BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki Zafra Hava Üssü'nde 8 Mart'ta başlayan "Çöl Bayrağı" hava tatbikatına ilişkin bilgi verildi.

Bahreyn Hava Kuvvetlerinin söz konusu tatbikatla, hava operasyonlarının planlanmasında saha deneyimi kazanmayı hedeflediği aktarılan haberde, tatbikatın son bulduğu kaydedildi.

Haberde ayrıca, Bahreyn Deniz Kuvvetlerinin 16 Mart Salı günü başlattığı "Sabah Fırtınaları" tatbikatının da sona erdiği belirtildi.

"Sabah Fırtınaları" tatbikatına katılan ülkelere ilişkin bilgi verilmeyen haberde, söz konusu tatbikat ile Bahreyn Deniz Kuvvetlerinin ülkenin deniz sınırlarının korunmasına yönelik tecrübe kazanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz