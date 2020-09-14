Bahreyn İçişleri Bakanı Al Khalifa: "İsrail anlaşması İran tehdidine karşı Bahreyn'in çıkarlarını...
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Bahreyn İçişleri Bakanı Al Khalifa: "İsrail anlaşması İran tehdidine karşı Bahreyn'in çıkarlarını...

Bahreyn İçişleri Bakanı Rashid bin Abdullah Al Khalifa, İsrail ile varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının İran tehdidine karşı Bahreyn'in çıkarlarını koruduğunu ifade etti.

Bahreyn İçişleri Bakanı Al Khalifa:
14.09.2020 23:57 | Son Güncelleme: 15.09.2020 00:01

Bahreyn İçişleri Bakanı Rashid bin Abdullah Al Khalifa, İsrail ile varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının İran tehdidine karşı Bahreyn'in çıkarlarını koruduğunu ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Bahreyn de geçtiğimiz günlerde İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardığını ilan etmişti. Bahreyn İçişleri Bakanı Rashid bin Abdullah Al Khalifa, bugün İsrail ile yapılan anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, normalleşme anlaşmasının bölgede devam eden İran tehdidine karşı Bahreyn'in çıkarlarını koruduğunu söyledi. Bakan Al Khalifa, anlaşma sayesinde Bahreyn'in ABD ile stratejik ortaklığının güçlendiğini belirterek, "Bu Filistin davasının terk edilmesi değil. Bahreynlilerin güvenliğini ve ekonomik istikrarını güçlendirmektir" ifadelerini kullandı. Bölgedeki tehlikeleri önlemenin akıllıca olduğuna değinen Bakan, "İran iç güvenliğimize zarar veren sürekli bir tehlike haline geldi" dedi.

Öte yandan, Bahreyn ve İsrail savunma bakanları anlaşmanın ardından ilk telefon görüşmesini bugün gerçekleştirdi. - MANAMA

Kaynak: İHA

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