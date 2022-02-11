Bahreyn Grand Prix'si, 2036'ya kadar Formula 1'de - Haberler
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Bahreyn Grand Prix'si, 2036'ya kadar Formula 1'de

AA, Mutlu Demirtaştan - Spor
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Bahreyn Grand Prix'si, 2036'ya kadar Formula 1'de

Bahreyn Grand Prix'si, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2036'ya kadar yer almaya devam edecek.

Bahreyn Grand Prix'si, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2036'ya kadar yer almaya devam edecek.

Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Bahreynli yetkililerle yeni bir anlaşma imzalandığı belirtildi.

Bahreyn Uluslararası Pisti'nin ev sahipliği yaptığı yarışın, en az 2036'ya kadar Formula 1'de yer alacağı kaydedildi.

Etap sayısı rekorunun (23) kırılacağı Formula 1'de 2022 sezonu, 20 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak ve 20 Kasım'da Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Dünya Şampiyonası, Grand Prix, Formula 1, Bahreyn, Spor, Haberler

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