Son dakika! Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyani, 18 Kasım'da İsrail'i ziyaret edecek

Gelen son dakika haberine göre Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani, 18 Kasım'da İsrail'i ziyaret edecek.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani, 18 Kasım'da İsrail'i ziyaret edecek.

İsrail ve Bahreyn arasında ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde yapılan anlaşmanın ardından Bahreynli bir yetkili ilk kez İsrail'i ziyaret edecek. Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani, 18 Kasım tarihinde İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Öte yandan İsrail ile Bahreyn arasındaki ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) 15 Eylül tarihinde ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray'da imzalanmıştı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı