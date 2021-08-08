Bahreyn Dışişleri Bakanı Yardımcısı'ndan "İran Nükleer Anlaşması krizi ve kaosu körükledi" açıklaması

Bahreyn Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abdullah bin Ahmed Al Halife, 2015'te yapılan İran Nükleer Anlaşması'nın Orta Doğu'daki krizi ve huzursuzluğu körüklediğini söyledi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abdullah bin Ahmed Al Halife, 2015'te yapılan İran Nükleer Anlaşması'nın Orta Doğu'daki krizi ve huzursuzluğu körüklediğini söyledi.

Al Halife, 4 günlük resmi ziyaret kapsamında geldiği İsrail'de basın toplantısı düzenledi.

Batı Kudüs'teki bir oteldeki toplantıda Al Halife, 2015'teki İran Nükleer Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"2015'te anlaşmaya varılınca İran ve bölge için yeni bir sayfa açılabileceğini umut ettiklerini" dile getiren Al Halife, "Ama tam tersine, Orta Doğu'daki krizleri körükledi. Avrupa'ya kaçan mültecilerin sayısını artırdı. Orta Doğu'nun birçok farklı bölgesinde nefretin daha fazla kışkırtılmasına neden oldu." ifadesini kullandı.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Yardımcısı Al Halife'nin ziyareti kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci