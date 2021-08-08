Bahreyn Dışişleri Bakanı Yardımcısı'ndan "İran Nükleer Anlaşması krizi ve kaosu körükledi" açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bahreyn Dışişleri Bakanı Yardımcısı'ndan "İran Nükleer Anlaşması krizi ve kaosu körükledi" açıklaması

Bahreyn Dışişleri Bakanı Yardımcısı'ndan 'İran Nükleer Anlaşması krizi ve kaosu körükledi' açıklaması
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Bahreyn Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abdullah bin Ahmed Al Halife, 2015'te yapılan İran Nükleer Anlaşması'nın Orta Doğu'daki krizi ve huzursuzluğu körüklediğini söyledi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abdullah bin Ahmed Al Halife, 2015'te yapılan İran Nükleer Anlaşması'nın Orta Doğu'daki krizi ve huzursuzluğu körüklediğini söyledi.

Al Halife, 4 günlük resmi ziyaret kapsamında geldiği İsrail'de basın toplantısı düzenledi.

Batı Kudüs'teki bir oteldeki toplantıda Al Halife, 2015'teki İran Nükleer Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"2015'te anlaşmaya varılınca İran ve bölge için yeni bir sayfa açılabileceğini umut ettiklerini" dile getiren Al Halife, "Ama tam tersine, Orta Doğu'daki krizleri körükledi. Avrupa'ya kaçan mültecilerin sayısını artırdı. Orta Doğu'nun birçok farklı bölgesinde nefretin daha fazla kışkırtılmasına neden oldu." ifadesini kullandı.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Yardımcısı Al Halife'nin ziyareti kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'i kabul etti
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: '(Antalya) Toplam 5 ilçemizde 59 mahallemiz yaklaşık 10 gündür süren yangınlardan etkilendi'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Antalya) Toplam 5 ilçemizde 59 mahallemiz yaklaşık 10 gündür süren yangınlardan etkilendi"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Seda Sayan Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Merve Çoban Rıza Çalımbay Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bahreyn Dışişleri Bakanı Yardımcısı'ndan "İran Nükleer Anlaşması krizi ve kaosu körükledi" açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 19:58:12. #1.15#

title