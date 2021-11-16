Bahreyn Dışişleri Bakanı Alzayani, Türkiye'ye geliyor
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika
BAHREYN Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Alzayani, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.
BAHREYN Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Alzayani, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir. Konuk Bakan'ın ziyareti vesilesiyle aynı gün Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Sayın Bakanı'mız Mevlüt Çavuşoğlu, AİD Dönem Başkanlığı'nı Bahreyn'e devredecektir" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri
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