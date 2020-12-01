- Bahreyn'den üst düzey bir heyet İsrail'de

- Bahreyn'den üst düzey bir heyet İsrail'de Bahreyn Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Zayid Ez-Zeyyani başkanlığında üst düzey bir heyet, İsrail ve Bahreyn arasında normalleşme kapsamında İsrail'e geldi.

- Bahreyn'den üst düzey bir heyet İsrail'de

TEL AVİV - Bahreyn Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Zayid Ez-Zeyyani başkanlığında üst düzey bir heyet, İsrail ve Bahreyn arasında normalleşme kapsamında İsrail'e geldi.

İsrail ve Bahreyn arasında normalleşme kapsamında Bahreyn Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Zayid Ez-Zeyyani başkanlığında üst düzey bir heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e geldi. İsrail'in başkenti Tel Aviv'den bulunan Ben Gurion Havalimanı'na gelen Zeyyani ve beraberindeki heyet, İsrail Bölgesel İş Birliği Bakanı Ofir Akunis tarafından karşılandı. Heyette Bahreyn'deki ekonomik tesis başkanları ile şirket ve banka müdürlerinin de yer aldığı belirtildi. İsrail basını, ülkeye gelen Bahreyn heyetinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ekonomi Bakanı Amir Peretz ve Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile görüşeceğini aktardı.

Öte yandan, İsrail ile Bahreyn arasındaki ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" 15 Eylül tarihinde ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray'da imzalanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı