- Bahreyn'den üst düzey bir heyet İsrail'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

- Bahreyn'den üst düzey bir heyet İsrail'de

01.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:02

- Bahreyn'den üst düzey bir heyet İsrail'de Bahreyn Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Zayid Ez-Zeyyani başkanlığında üst düzey bir heyet, İsrail ve Bahreyn arasında normalleşme kapsamında İsrail'e geldi.

- Bahreyn'den üst düzey bir heyet İsrail'de

TEL AVİV - Bahreyn Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Zayid Ez-Zeyyani başkanlığında üst düzey bir heyet, İsrail ve Bahreyn arasında normalleşme kapsamında İsrail'e geldi.

İsrail ve Bahreyn arasında normalleşme kapsamında Bahreyn Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Zayid Ez-Zeyyani başkanlığında üst düzey bir heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e geldi. İsrail'in başkenti Tel Aviv'den bulunan Ben Gurion Havalimanı'na gelen Zeyyani ve beraberindeki heyet, İsrail Bölgesel İş Birliği Bakanı Ofir Akunis tarafından karşılandı. Heyette Bahreyn'deki ekonomik tesis başkanları ile şirket ve banka müdürlerinin de yer aldığı belirtildi. İsrail basını, ülkeye gelen Bahreyn heyetinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ekonomi Bakanı Amir Peretz ve Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile görüşeceğini aktardı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

TSK için 'Satılık ordu' ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
TSK için "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
Kendini tavana asarak intihar etti, arkasında bıraktığı notun her satırı yürek dağladı
Kendini tavana asarak intihar etti, arkasında bıraktığı notun her satırı yürek dağladı
Mezar başında kanlı hesaplaşma! Abisiyle yengesinin gözünün yaşına bakmadı
Mezar başında kanlı hesaplaşma! Abisiyle yengesinin gözünün yaşına bakmadı

Öte yandan, İsrail ile Bahreyn arasındaki ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" 15 Eylül tarihinde ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray'da imzalanmıştı.

- Bahreyn'den üst düzey bir heyet İsrail'de
- Bahreyn'den üst düzey bir heyet İsrail'de
- Bahreyn'den üst düzey bir heyet İsrail'de
- Bahreyn'den üst düzey bir heyet İsrail'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Başkan Yüksel Ankara'da bir dizi üst düzey temasta bulundu
Son dakika haberi: Başkan Yüksel Ankara'da bir dizi üst düzey temasta bulundu
Buca'da korona virüse karşı üst düzey güvenlik önlemleri
Buca'da korona virüse karşı üst düzey güvenlik önlemleri
Kadıköy'de bir binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü
Kadıköy'de bir binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Osman Kavala Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı
Magazin Alişan Enes Batur İrem Derici Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Ersun Yanal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kar Pazar Çocuk Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Bahreyn'den üst düzey bir heyet İsrail'de - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 16:04:57. #1.14#
title