Bahreyn'den Trump'ın sözde barış planına destek açıklaması

29.01.2020 20:44 | Son Güncelleme: 29.01.2020 20:44

Bahreyn, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planına destek açıklamasında bulundu.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin bölgedeki barış süreci için sarf ettiği çabadan övgüyle söz edilerek, Trump'ın açıkladığı planın da bu sürece ivme kazandıracağı ifade edildi.

Açıklamada, Bahreyn'in, tarafların planı incelemesini, daha sonra İsrail ve Filistin halklarının taleplerine cevap verecek bir anlaşmaya varabilmeleri için ABD gözetiminde Filistin ile İsrail arasında doğrudan müzakerelerin başlamasını sabırsızlıkla beklediği belirtildi.

Manama yönetiminin ayrıca taraflar arasında varılacak anlaşmayla bağımsız Filistin devletinin kurulması ve bölgede barış ile güvenliğin desteklenmesini istediği aktarıldı.

Bahreyn'in Filistin meselesindeki tutumunun sabit ve değişmez olduğu vurgulanan açıklamada, Manama yönetiminin, Filistin halkının tüm meşru haklarını yeniden kazanması ve diğer ülkeler gibi bağımsız devletlerinin kurulması için verdiği desteğe dikkat çekildi.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı. Netanyahu, toplantıda yer alan Arap ülkelerinin büyükelçilerine teşekkür etmişti.

Kaynak: AA