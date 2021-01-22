Bahreyn'den Katar'a iki ülke arasındaki sorunların hızlıca ele alınması çağrısı

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, Katar'dan, iki ülke arasındaki anlaşmazlık konularının doğrudan müzakereler yoluyla hızlıca masaya yatırılıp ele alınmasını istedi.

Dışişleri Bakanı Zeyyani, Bahreyn Temsilciler Meclisi Dışişleri, Savunma ve Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Muhammed Elbuayneyn'in, "ikili müzakereler için heyet göndermesi için Katar'a yapılan çağrıya cevap gelip gelmediği" yönündeki soruya yazılı açıklamayla cevap verdi.

Doha yönetimine Manama'ya heyet göndermesi için yaptıkları çağrıya şu ana kadar cevap alamadıklarını belirten Zeyyani, Katar'la iki ülkenin de çıkarlarını gözetecek yeni bir ilişki sürecine girmeyi istediklerini kaydetti.

Zeyyani, Katar'a, Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde imzalanan Körfez mutabakatı gereğince iki ülke arasındaki anlaşmazlık konularının masaya yatırılması için de acele etme çağrısında bulundu.

Katar'dan ise henüz bir açıklama yapılmadı. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani daha önce yaptığı açıklamada, Körfez krizinin büyük "çatlağa" neden olduğunu ve ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların çözümünün zaman alacağını söylemişti.

Körfez'de 3,5 yıl sonra uzlaşma

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, suçlamaları reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez