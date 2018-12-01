Bahreyn'deki Seçimlerin İkinci Turunda Oy Verme İşlemleri Sona Erdi

Bahreyn'de genel ve yerel seçimlerin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi.

Bahreyn Haber Ajansı (BNA), sandıkların kapandığını ve oy sayım işleminin başladığını duyurdu.

İkinci tur genel ve yerel seçimlere katılım oranı açıklanmadı.

Şii muhalefet partisi Vifak Hareketi'nden boykot çağrısı

Bahreyn'de faaliyetleri durdurulan Şii muhalefet partisi Vifak Hareketi, sosyal medya hesapları aracılığıyla seçimlerin boykot edilmesi çağrısında bulunmuştu.



İkinci tur için oy verme işlemi, yurt dışında yaşayan vatandaşlar için Bahreyn büyükelçilikleri, konsoloslukları ve diplomatik temsilciliklerinde 27 Kasım'da gerçekleştirilmişti.



Bahreyn'de genel ve yerel seçimlerin birinci tur oylaması 24 Kasım'da yapılmıştı.



Halk, 293 milletvekili ve 137 yerel meclis görevlisini belirlemek üzere 40 seçim bölgesinde 54 merkezde oy kullanıyor. Bahreyn'de son 16 yılda 5'inci defa genel seçime gidiliyor.



Bahreyn'de milletvekili seçimlerinde 365 binden fazla kişi, yerel seçimlerde ise yaklaşık 286 bin kayıtlı seçmen oy kullanma hakkına sahip.