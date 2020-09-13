Bahreyn'deki kurumların İsrail ile normalleşme anlaşmasını desteklemeye zorlandığı iddia edildi
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Bahreyn'deki kurumların İsrail ile normalleşme anlaşmasını desteklemeye zorlandığı iddia edildi

Bahreyn'deki en büyük muhalif yapılanma olan Vifak Ulusal Derneği, ülke yönetiminin, pek çok kurumu İsraille varılan normalleşme anlaşmasını desteklemeye zorladığını iddia etti.

Bahreyn'deki kurumların İsrail ile normalleşme anlaşmasını desteklemeye zorlandığı iddia edildi
13.09.2020 20:51 | Son Güncelleme: 13.09.2020 20:54

Bahreyn'deki en büyük muhalif yapılanma olan Vifak Ulusal Derneği, ülke yönetiminin, pek çok kurumu İsraille varılan normalleşme anlaşmasını desteklemeye zorladığını iddia etti.

Derneğin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, normalleşme anlaşmasını desteklemeleri için dini, sosyal ve spor alanındaki pek çok kuruma gözdağı verildiği ve korkutulduğu öne sürüldü.

Bahreyn yönetiminden söz konusu iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Dernek daha önce de ülkede önde gelen Şii din adamı Şeyh İsa Kasım'ın yaptığı ve İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşmeye karşı tepkisini dile getirdiği açıklamayı yayımlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan 4'üncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA

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