Bahreyn'de Ülkenin En Büyük Petrol Sahası Keşfedildi

– Bahreyn'de petrol keşfedildiğinden beri ülkenin en büyük petrol sahası bulundu.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada bulunan yeni kaynağın, "Bahreyn'in diğer sahalarını gölgede bırakacağı" ileri sürülürken, yağ sızdırmaz petrol ve derin doğalgaz kaynağının adanın Batı kıyısında bulunduğu vurgulandı.

Petrol Bakanlığı tarafından Çarşamba günü düzenlenecek olan basın toplantısında sahayla ilgili ayrıntıların paylaşılacağı belirtildi. - İstanbul