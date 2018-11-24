Bahreyn'de Parlamento Seçimleri Başladı

Bahreynliler parlamento seçimleri için sandık başına gitmeye başladı. Seçimlerde muhalif gruplara yönelik uygulanan baskılar ise dikkat çekti.

Körfez ülkelerinden biri olan Bahreyn'de halk parlamento seçimleri için sandık başına gitmeye başladı. Seçimler ile ilgili açıklama yapan hükümet, bu sene 506 adayın yarışacağını bildirdi. Hükümet, 2014 yılında yüzde 53 katılım oranıyla gerçekleştirilen seçime bu sene katılımın artmasını beklediğini belirtti. Öte yandan hükümet açıklamasında adaylar arasındaki kadın sayısının artışına dikkat çekildi.

Temsilciler Meclisi'nin 40 üyesi dışında 23 aday, yetkileri sınırlı parlamentoda yeniden seçilebilmek için yarışacak.

Muhaliflerden seçim yorumu: 'Komedi'

Öte yandan ülkede gerçekleştirilen seçimlerin pek çok muhalif vatandaş tarafından desteklenmediği kaydedildi. Bazı aktivist gruplar "komedi" olarak nitelendirdikleri seçimi güvenilir olmadığı gerekçesiyle boykot edeceklerini duyurdu. Hükümet ise seçimin demokratik olduğunu savunarak aktivistlerin suçlamalarını reddetti.

Özelikle bazı muhalefet parti üyelerinin seçimde yarışmasının engellenmesinin ve daha sonra yürütülen davaların protestocuların dikkat çekmek istediği konular arasında yer aldığı belirtildi.

"İran ülkedeki Şiileri Bahreyn hükümetine karşı kışkırtıyor"

Seçimlere bir diğer eleştiri ise ülkedeki Şiilerden geldi. Bahreyn'deki Şiilerin çoğu ülkede ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüklerini bu sebeple başta işsizlik olmak üzere pek çok sorunla yüzleştiklerini belirterek seçimleri eleştirdi.

Bahreyn hükümeti ise Şiilerin bu söylemlerine karşı çıkıyor. Bununla birlikte hükümetin İran'ı ülkedeki yaklaşık 1 buçuk milyonluk Şii nüfusunu kışkırtarak ülkede çatışmalara sebep olmakla suçladığı biliniyor. İran ise bu iddiaların hepsini reddediyor. - MANAMA