Bahreyn'de "Orta Doğu'nun en büyük deniz tatbikatı" başladı

Bahreyn'de 60'ı aşkın ülke ve uluslararası örgütün katılımıyla " Orta Doğu'nun en büyük deniz tatbikatı" başladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orta Doğu'nun en büyük deniz tatbikatının 31 Ocak Pazartesi günü itibarıyla başladığı belirtildi.

Açıklamada, 60'tan fazla ülke ve uluslararası örgütün katıldığı tatbikatta toplamda 50 gemi ile 9 bin personelin yer aldığı kaydedildi.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan haberde, deniz tatbikatının 17 Şubat'a kadar süreceği bildirildi.

Haberde sözlerine yer verilen ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT) Komutanı Amiral Charles Cooper, "tatbikatın barışı sağlama ve küresel düzeni koruma konusunda katılımcı ülkelerin yeteneklerini artırmayı hedeflediğini" ifade etti.

Cooper, bunun Orta Doğu'da gerçekleştirilen en büyük deniz tatbikatı olmasının yanı sıra insansız sistemler açısından da dünyanın en büyük tatbikatı olduğunu kaydetti. ABD'li Komutan, 10 katılımcı ülkeden 80'den fazla insansız sistemin tatbikatta yer aldığını aktardı.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, NAVCENT liderliğinde başlayan deniz tatbikatına ilk kez İsrail'in de katıldığını belirtti.