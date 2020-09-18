Bahreyn'de normalleşme anlaşmasına karşı protestolar sürüyor
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Bahreyn'de normalleşme anlaşmasına karşı protestolar sürüyor

İsrail'in Beyaz Saray'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile imzaladığı normalleşme anlaşmasına karşı Bahreyn'de protestolar sürüyor.

Bahreyn'de normalleşme anlaşmasına karşı protestolar sürüyor
18.09.2020 09:23 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:23

İsrail'in Beyaz Saray'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile imzaladığı normalleşme anlaşmasına karşı Bahreyn'de protestolar sürüyor.

İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleşme anlaşmasının Beyaz Saray'da imzalanmasının ardından anlaşmaya yönelik Bahreyn'de protestolar sürüyor. Sokaklara dökülen protestocular, Filistin bayrakları açarak İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi karşıtı sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıdı. Protestocular, "Kudüs satılık değil", "Anlaşma, Bahreyn halkına temsil etmez" ve "Filistin meselesini bırakmayacağız" şeklinde sloganlar attı. Öte yandan İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşma, 3 gün önce ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen bir törenle imzalanmıştı. Anlaşma, Filistin'de başta olmak üzere çeşitli ülkelerde büyük tepkilere neden olmuştu. - MANAMA

Kaynak: İHA

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