Bahreyn'de koronavirüsten ilk ölüm
Bahreyn'de koronavirüs (Covid-19) tespit edilen 65 yaşındaki ismi açıklanmayan kadın, hayatını kaybetti.
16.03.2020 13:29 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:29
Bahreyn'de koronavirüs (Covid-19) tespit edilen 65 yaşındaki ismi açıklanmayan kadın, hayatını kaybetti.
Bahreyn'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti. Bahreyn Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; 65 yaşındaki kadının İran'dan direkt uçuş ile Bahreyn'e geldiği ve koronavirüs tespit edildiği, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.
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Kaynak: DHA