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Bahreyn'de Koronavirüs nedeniyle eğitime 2 hafta ara verildi

Bahreyn Eğitim Bakanlığı, ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için okullarda eğitimin yarından itibaren 2 hafta askıya alındığını açıkladı.

25.02.2020 20:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 20:10
Bahreyn'de Koronavirüs nedeniyle eğitime 2 hafta ara verildi

Eğitim Bakanlığı, ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için okullarda eğitimin yarından itibaren 2 hafta askıya alındığını açıkladı.

Bahreyn ajansı BNA'ya göre, Eğitim Bakanlığı, virüsün yayılmasını engelleme önlemleri çerçevesinde öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla okullarda eğitime 2 hafta ara verdi.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan gelen Bahreyn ve Suudi Arabistan vatandaşı 17 kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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