Bahreyn'de korona virüsü vaka sayısı 47'ye çıktı
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Bahreyn'de korona virüsü vaka sayısı 47'ye çıktı

Bahreyn'de 6 yeni korona virüsü vakası onaylanırken, toplam vaka sayısı 47'ye yükseldi.

01.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 01.03.2020 22:04
Bahreyn'de korona virüsü vaka sayısı 47'ye çıktı

'de 6 yeni korona virüsü vakası onaylanırken, toplam vaka sayısı 47'ye yükseldi.


Bahreyn tarafından yapılan açıklamada, ülkede 6 yeni korona virüsü vakası tespit edildiği duyuruldu. Virüs tespit edilen 6 kişiden 5'inin Bahreynli 1'inin ise Suudi olduğu ifade edilirken. Açıklamada ayrıca, hastaların İran'dan tahliye edilen yolcular olduğu belirtildi.


Öte yandan yapılan açıklamada, tahliye edilen yolcuların tetkik edilmesi için gereken önlemlerin alındığı belirtilirken, virüs tespit edilen yolcuların tedavi edilmek üzere karantinaya alındığı bildirildi. - MANAMA

Kaynak: İHA

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