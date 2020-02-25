Bahreyn'de korona virüsü vaka sayısı 23'e yükseldi

25.02.2020 20:26 | Son Güncelleme: 25.02.2020 20:26

Bahreyn Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede vaka sayısının 23'e yükseldiği bildirilirken okulların 2 hafta tatil edildiği belirtildi.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüsü. Bahreyn Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'dan dönen 6 kişide korona virüsüne rastlandığı belirtilerek ülkedeki toplam vaka sayısının 23'e yükseldiği duyuruldu. Virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla tüm okullarda eğitim-öğretime 2 hafta süreyle ara verildiği bildirildi. - MANAMA

Kaynak: İHA