Bahreyn'de korona virüsü vaka sayısı 23'e yükseldi
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Bahreyn'de korona virüsü vaka sayısı 23'e yükseldi

Bahreyn Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede vaka sayısının 23'e yükseldiği bildirilirken okulların 2 hafta tatil edildiği belirtildi.

25.02.2020 20:26 | Son Güncelleme: 25.02.2020 20:26
Bahreyn'de korona virüsü vaka sayısı 23'e yükseldi

tarafından yapılan açıklamada, ülkede vaka sayısının 23'e yükseldiği bildirilirken okulların 2 hafta tatil edildiği belirtildi.


Çin'in kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüsü. Bahreyn Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'dan dönen 6 kişide korona virüsüne rastlandığı belirtilerek ülkedeki toplam vaka sayısının 23'e yükseldiği duyuruldu. Virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla tüm okullarda eğitim-öğretime 2 hafta süreyle ara verildiği bildirildi. - MANAMA

Kaynak: İHA

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