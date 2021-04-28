- Bahreyn'de korona virüs aşısı olanlar camilerde teravih namazı kılıyor

- Bahreyn'de korona virüs aşısı olanlar camilerde teravih namazı kılıyor Bahreyn'de Ramazan ayında korona virüs tedbirleri kapsamında sadece korona virüs aşısı olanlar camilerde teravih namazı kılıyor.

- Bahreyn'de korona virüs aşısı olanlar camilerde teravih namazı kılıyor

MANAMA - Bahreyn'de Ramazan ayında korona virüs tedbirleri kapsamında sadece korona virüs aşısı olanlar camilerde teravih namazı kılıyor.

Dünya genelinde etkili olan yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele devam ederken, Bahreyn'de Ramazan ayı korona virüs gölgesinde geçiyor. Bahreyn hükümeti, korona virüs salgının yayılımını engellemek için 2 doz korona aşısı yaptıranların camilerde, cuma ve teravih namazı kılmasına izin veriyor. Camilere teravih namazı kılmaya gelen kişilerin 2 doz korona aşısı yaptırmasının yanı sıra namaz sırasında maskelerini çıkartmaması, kendi seccadelerini getirmeleri gerekiyor. Camiye gelenlerin girişine ise ateşlerinin camilerdeki görevliler tarafından ölçülmesinin ardından izin veriliyor.

Bahreyn'de, 173 bin 548 korona virüs vakası tespit edilirken, 626 kişi korona nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı