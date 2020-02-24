Bahreyn'de ilk yeni tip koronavirüs vakası

24.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:00

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan dönen bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu açıkladı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, İran'dan dönen bir kişi, virüs belirtilerinin ortaya çıkması üzerine Selmaniye bölgesindeki İbrahim Halil Kanu Sağlık Merkezi'nde karantina altına alındı.

Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasına dayandırılan haberde, bunun ülkedeki ilk vaka olduğu ifade edildi.

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 olmuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 442'si Çin ana karasında olmak üzere toplam 2 bin 462 kişi yaşamını yitirirken virüsün bulaştığı kişilerin sayısı 79 bine yaklaştı.

Kaynak: AA