Bahreyn'de ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bahreyn'de ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi

Bahreyn'de ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi
AA / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkede bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkede bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan haber de, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke dışından gelen bir kişide Omicron varyantı tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu kişiye gerekli izolasyonun uygulandığı aktarılan açıklamada, ülkede bu vakayla ilgili temaslı kimsenin bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Omicron varyantı tespit edilen kişinin nereden geldiğine ve uyruğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Kuveyt ve Tunus da Omicron varyantının ülkelerinde görüldüğünü açıklamıştı.

Kuveyt, Umman, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Bahreyn, Kovid-19 yeni varyantı Omicron'un tespit edildiği 9 Afrika ülkesine seyahat yasağının uygulamasına devam ediyor.

Türkiye'de 19 bin 255 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 19 bin 255 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Stratcom Zirvesi'nin açılışında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Stratcom Zirvesi'nin açılışında konuştu: (2)

 Türkiye'de 18 bin 561 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 18 bin 561 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti

AA / Mehmet Nuri Uçar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title