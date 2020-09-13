Bahreyn'de halk İsrail ile yapılan anlaşmayı protesto etti
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Bahreyn'de halk İsrail ile yapılan anlaşmayı protesto etti

Bahreyn'de halk İsrail ile yapılan anlaşmayı protesto etti.

Bahreyn'de halk İsrail ile yapılan anlaşmayı protesto etti
13.09.2020 00:06 | Son Güncelleme: 13.09.2020 00:10

Bahreyn'de halk İsrail ile yapılan anlaşmayı protesto etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Bahreyn'de İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardığını ilan etmişti. Bahreyn'de halk Bahreyn ve BAE yönetimleri tarafından İsrail ile yapılan anlaşmaları protesto etti. Sokaklara dökülen yüzlerce gösterici, anlaşmaya tepki göstererek, "Canımız kanımız sana feda ey Filistin", "Filistin ve Mescid-i Aksa'ya özgürlük", "Yöneticiler bizi temsil etmiyor" ve "Anlaşmayı kabul etmiyoruz İsrail işgalci bir ülke" sloganları attı. - MANAMA

Kaynak: İHA

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